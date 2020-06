Štístko a Poupěnka - Ať žijí pohádky!

PŘEDSTAVENÍ SE Z DŮVODU MIMOŘÁDNÉ SITUACE PŘESOUVAJÍ.

Zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti a není třeba je vyměňovat.

PODPOŘTE SVÉ OBLÍBENÉ UMĚLCE A VŠECHNY, KTEŘÍ PRO VÁS SHOW PŘIPRAVILI!

Ponechte si vstupenky a přijďte v novém termínu!

Pokud Vám nový termín nevyhovuje, lze požádat o vrácení vstupného,

nejpozději však do 30. ČERVNA 2020.

Aktuální info k vracení vstupného

VÝMĚNA ZA POUKAZY COVID-19: NE, NEBUDOU VYDÁVÁNYŠtístko a Poupěnka - Ať žijí pohádky!Štístko a Poupěnka se tentokrát společně s broučky dostanou do pohádkového lesa.

Pomohou tam Karkulce a potkají Jeníčka a Mařenku u perníkové chaloupky. Naučí se hodiny s písničkou Tik ťak, kouzelná slůvka s Pyšnou princeznou a spatří, jak drzou Káču navštíví čert v písničce Čert a Káča. Společně se všichni naučí zdravě papat se superhrdinou Mňamáčkem. Zazní hity Hejbni kostrou a Jájájá a další osvědčené písničky.Těší se na vás Štístko a Poupěnka!

Představení cca 60 minut + focení a autogramiádaBONUS V PODOBĚ DVD!Při nákupu 4 vstupenek (společně v jednom nákupu) získáte voucher na DVD Živě Štístko a Poupěnka - Jedeme na výlet. DVD obdržíte výměnou za voucher před vystoupením u vstupu do sálu.Každý návštěvník (dospělý i každé dítě) musí mít platnou vstupenku!Do sálu můžeme vpustit jen tolik osob, kolik je míst v sálu. Záleží nám na bezpečnosti a pohodlí našich broučků!Vstupenky v distribuci na prodejních místech Ticketportal a nebo je můžetezakoupit a vytisknout on-line na ticketportal.cz - HOMEtickets!Držitelé průkazu ZTP/P: po zakoupení vstupenky a předložení průkazu ZTP/P u vstupu před akcí bude na místě, v den vystoupení, proplacena 50% sleva z ceny vstupenky.Jiné slevy NEPředstavení je vhodné pro děti od 2 let