ŠTĚSTÍ (L. Vondráčková/H. Čermák), Křižanské léto

KŘIŽANSKÉ LÉTO 2023 NA TICKETPORTAL.CZ



ERIC ASSOUS: ŠTĚSTÍ / Divadlo Palace

Režie Ondřej Zajíc

Překlad Alexander Jerie

Výprava Miroslav Král

Hrají

Lucie Vondráčková, Hynek Čermák; ze záznamu Zuzana Slavíková



Svižná a vtipná komedie pro muže a ženu, která nepostrádá ani vážnější tóny.

Náhodné setkání svede dohromady dva lidi, kteří se nesmírně přitahují. Drobným problémem je, že jejich světonázory jsou zcela, ale zcela neslučitelné. Luisa je svobodná spisovatelka, Alexander je majitel restaurace uprostřed rozvodu. Luisa nemá žádné děti, Alexander má tři dcery. Luisa má mnoho zájmů, Alexander se (kromě žen a své restaurace) nezajímá o nic.

Spojuje je snad jen strach ze stárnutí a ze samoty. A rozhodnutí, že zkusí štěstí spolu. A tehdy se Alexander dozví to poslední, co by chtěl v počátcích nového života slyšet...

Premiéra 02.11.2022



Vstupenky v distribuci na prodejních místech Ticketportal a nebo je můžete zakoupit a vytisknout online přímo na ticketportal.cz - HOMEtickets!!

Další info:

slevy v předprodeji NE / bezbariérový přístup NE / zvláštní sektor či umístění pro vozíčkáře a držitele průkazu ZTP/P NE

-TH-