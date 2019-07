Nejkrásnější muzikál na ledě míří za vámi již tento podzim!

Příběh o Sněhurce okouzlil na podzim a v zimě přes 50 000 diváků, kteří navštívili představení v jedenácti největších městech České republiky. V roce 2019 se muzikál vrátí do Zlína, Pardubic, Českých Budějovic a do Třince.

Právě v třinecké WERK ARENĚ se Sněhurka na ledě představila 5. října 2018 premiérově. Česká republika tehdy zažila unikátní spojení ledové show a živé hudby. Režie se ujal známy slovenský choreograf a režisér Jaro Moravčík. Ke spolupráci přizval Vaša Patejdla, spoluzakladatele skupiny Elán a autora hudby původní slovenské hudební komedie "Sniehulienka a sedem pretekárov", která je námětem muzikálu.

V roli Sněhurky exceluje dvojnásobná mistryně České republiky v krasobruslení Ivana Buzková, v hlavní mužské roli září Tomáš Verner, mistr Evropy v krasobruslení z roku 2008. V dalších rolích hrají a tančí nejtalentovanější krasobruslaři ocenění medailemi. Role vypravěčky příběhu se ujala Tereza Kostková.

Více o show Sněhurka na ledě na www.snehurkanalede.cz nebo na facebooku.

- V doprovodu platícího dospělého má dítě do 4 let nebo do 110 cm výšky vstup zdarma, bez nároku na sedadlo - toto zvýhodnění se netýká sezení v sektorech VIP na ledové ploše.

- Vstupenky pro vozíčkáře a zároveň držitele průkazu ZTP/P v ceně 440 Kč a 10 Kč pro doprovod (jedna osoba) - objednávky zasílejte e-mailem na adresu rezervace@ticketportal.cz. Slevy pro ostatní držitele průkazu ZTP a ZTP/P nejsou poskytovány.

Představení včetně přestávky trvá 120 minut.