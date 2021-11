Slezskoostravský Rock-Fest 2022 Open Air

14. ročník - 17 kapel - 3 pódia

14. ročník festivalu Slezskoostravský Rock-Fest Open Air se bude konat opět konat na třech pódiích - Nádvoří STAGE, Aréna STAGE a Loděnice pod hradem, kde bude také probíhat doprovodný program festivalu.

Rockmetalový open air festival Ostravska nabídne žánrově bohatou přehlídku zajímavých interpretů a mezi sedmnácti kapelami opět nebudou chybět jak špičky domácí hudební scény, tak i mladé talentované formace a speciální hosté ze zahraničí.

Součástí festivalu jsou doprovodné akce i atrakce pro děti a mládež - dětská zóna. V průběhu akce budou zajištěny prodeje občerstvení, workshopy a jiné aktivity…

První potvrzení účinkující:

BIJOUTERRIER, GATE CRASHER, HENTAI CORPORATION, GRADE 2, HYPNOS, INNERSPHERE, PORTA INFERI

NEVÁHEJTE, POSLEDNÍ ROČNÍKY BYLY VYPRODÁNY DLOUHO PŘED FESTIVALEM!

V prodeji nyní limitovaná série vstupenek za startovací cenu! Do 31.12.2021 23:59 jen za 350 Kč! /

Od 01.01.2022 za 400 Kč / Od 01.05.2022 za 450 Kč



Mládež do 15 let zdarma - vstupenky nejsou v distribuci, bude umožněn volný vstup na místě, pozor, pouze v doprovodu dospělé osoby s platnou vstupenkou

Vstupenky v distribuci na prodejních místech Ticketportal, anebo je můžete zakoupit a vytisknout on-line přímo na ticketportal.cz - HOMEtickets!!

Další info:

slevy NE / držitelé průkazu ZTP/P zdarma a doprovod jedna osoba zdarma, vstupenky nejsou v distribuci, bude umožněn volný vstup na místě / bezbariérový přístup ANO / zvláštní sektor pro vozíčkáře a pro osoby se sníženou schopností pohybu či orientace ANO, u pódia

-TH-