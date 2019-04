Na Slezskoostravský Rock-Fest míří Visací zámek nebo Alkehol

Slezskoostravský Rock-Fest Open Air bude letos probíhat na třech pódiích. Hlavní budou Nádvoří stage a Aréna stage. V Loděnici pod hradem uvidíte doprovodný program festivalu.

Fanoušci rockové, metalové a punkové muziky se mohou letos těšit na žánrově bohatou přehlídku zajímavých interpretů, kde nebudou chybět špičky domácí hudební scény, mladé talentované formace i speciální hosté ze zahraničí.

Kromě již zmíněných kapel Visací zámek, Vitacit a Alkehol, uvidíte skupiny Törr, Progres 2, Root, Bijouterrier, Hlahol, Mean Messiah, Sarkonia, Scars of the Insane, Forrest Jump a další.

Připraveny jsou i doprovodné akce pro děti, které mají až do patnácti let věku vstup zdarma, pokud přijdou v doprovodu dospělé osoby s platnou vstupenkou.