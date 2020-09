RENATA DRÖSSLER S PŘÁTELI

piano: Jakub Tököly

Znáte ty okamžiky, kdy vás hudba doslova přišpendlí do křesla? Po těle lehounce mrazí, před vámi někdo zpívá a vy mu visíte na rtech. Se zatajeným dechem posloucháte, sledujte každý jeho pohyb, drobná gesta a nakláníte se, aby vám neunikl jediný tón. Tón písně, která vypráví příběh o světě, životě, možná i ten váš …

Stejným způsobem se už řadu let dotýká srdce svého publika RENATA DRÖSLLER často označovaná jako PRVNÍ DÁMA ČESKÉHO ŠANSONU. Elektrizující a nádherná. Její jedinečný hlas koncem září zaplní a rozvibruje W Restaurant. Bude čas na radost, vzpomínky, zamyšlení, přátele i skvělé jídlo a skleničku.

Rozloučíme se tak s létem a náležitě oslavíme začátek podzimu, který u nás bude opět, v to pevně doufáme, neméně bohatý na zážitky, plný skvělé gastronomie a kvalitní kultury.

RENATA DRÖSSLER …

Je pravá šansonová diva, kterou někteří považují za novou Hanu Hegerovou. Její zralý a procítěný projev v sobě brilantním způsobem snoubí zpěv, porozumění textu a herectví. Má za sebou více než 1000 repríz v ikonickém Draculovi, zářila také ve slavném muzikálu Antoinetta, královna Francie. Více než 20 let ztvárňuje postavu Marlene Dietrich v divadelní hře Edith a Marlene. Kromě toho má za sebou takřka 1000 vlastních koncertů a vystoupení. Hlasový rozsah 3 oktávy, zpívá v neuvěřitelných deseti jazycích a ve všech dokáže jít na jádro věci. Říká, že jsou zpěváci, kteří raději vystupují s celou kapelou a funguje jim to, jen s pianem by se cítili nazí. Jí to nevadí, může být nahá. Oblek nepotřebuje. Život je o emocích. Vítejte v jejím světě.