RadioFest Hitrádia FM Plus: Pokáč - Lenny a další

Amfiteátr Loket: 50°11'18.142"N, 12°45'12.109"E

sledujte LÉTO POD HRADEM LOKET!

RadioFest Hitrádia FM Plus

Pokáč • Lenny • Poetika • Helena Zeťová • Lollipopz • Culinka

ČASOVÝ PLÁN (rámcový)

11:00 otevření amfiteátru

12:00-13:00 Culinka (+ autogramiáda, cca 50 minut)

13:30-14:30 Lollipopz (+ autogramiáda, cca 40 minut)

14:30-15:00 DJ

15:15-16:00 Helena Zeťová

16:30-17:40 Poetika

17:40-18:30 DJ + soutěže

18:55-20:10 Pokáč

20:10-20:30 DJ

21:00-22:30 Lenny



FB: https://www.facebook.com/events/663563172236246/

VSTUPNÉ:

590 Kč (předprodej) + sleva pro děti mladší 15 let / 690 Kč (v den konání a na místě)

Speciální vstupenka FO/U/R FRIENDS pro 4 osoby za 2.120 Kč (jen předprodej)

RODINNÁ (2 dospělí + 2 děti mladší 15 let) za 1.390 Kč (jen předprodej)

Děti mladší 6 let zdarma, bez vstupenky

Vstupenky v distribuci na prodejních místech Ticketportal a nebo je můžete zakoupit a vytisknout online přímo na ticketportal.cz - HOMEtickets!!

Další info:

akce na stání / sleva na vstupenky Standard pro děti mladší 15 let - zvolte v nákupním košíku / bezbariérový přístup ANO / vozíčkáři a držitelé průkazu ZTP/P zdarma bez vstupenky, rezervace místa na agenturavlny@seznam.cz, doprovod ZTP/P za plnou cenu

-TH-