PRINCEZNA NA OCET - INDIGO company

Režie Ondřej Rychlý

Dramaturgie Jana Ozoráková

Výprava Heidi Hornáčková

Hudba Tomáš Kůgel

Pohybová spolupráce Lilian Fischerová

Princena Josefína Jana Trojanová

Anička, Belzezubka Lilian Fischerová

Satanda, Luciferda, Král Ondřej Dvořák/Viktor Zavadil

Bylo, nebylo, byla jedna princezna Josefínka, třináctá dcera pana krále. Ta, na kterou už nezbyl vůbec žádný ženich ani věno a ona měla zůstat doma na ocet. Ale copak to jde, aby princezna byla na ocet? Josefínka to tak rozhodně nenechá. Přijďte se podívat na původní českou pohádku s odvážnými dívkami, veselými čerty a spoustou písniček. A třeba se dozvíte i to, jak se čerti připravují na Mikuláše a o čem jim vypráví čertovská babička.

Vstupenky v distribuci na prodejních místech Ticketportal a nebo je můžete zakoupit a vytisknout online přímo na ticketportal.cz - HOMEtickets!

děti, které nedosáhly věku 3 lez zdarma bez vstupenky a nároku na vlastní sedadlo, každý jiný návštěvník musí mít vlastní vstupoenku /sleva "50% ZTP/P" pro držitele průkazu ZTP/P - žádejte na prodejních místech Ticketportal nebo zvolte online v nákupním košíku/ bezbariérový přístup ANO - Sedadla před pódiem / zvláštní sektor pro vozíčkáře NE

Po odehrání 30 minut produkce není nárok na vrácení vstupného. Při silném větru, na základě vyhlášky může být produkce zrušena. Změna programu vyhrazena.

