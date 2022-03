Praha zavzpomíná na Belmonda, orchestr zahraje melodie z jeho filmů

BELMONDO symfonický koncert je tak jedinečná příležitost se opět setkat s Belmondem a vidět nejepičtější momenty z jeho filmů za doprovodu Prague Concert Philharmonic Orchestra pod vedením Borise Jedličky a pod taktovkou Jaromíra Krygla.

Za projektem stojí francouzská produkce Thierry Chabrot a Alexandre Piot, která má úzké vazby s rodinou zesnulého herce, a která vlastní výhradní práva danou myšlenku realizovat.

„Byl to můj dlouholetý kamarád. Vždy na něj s láskou vzpomínám. Tímto projektem mu chci vzdát hold!“ popsal Alexandre Piot. „Bude to slast pro ucho i pohled. Návrat do minulosti a připomenutí si člověka, který nám přinášel radost!“ dodal.

Jean-Paul Belmondo byl víc než herec, byl neoddělitelnou tváří francouzské kinematografie. Jeho široký úsměv, jeho hlas i osobnost byly naprosto jedinečné.

Belmondo, „Bebel“ nejen pro jeho blízké, trochu rebel a velice citlivý člověk natočil v letech 1957 až 2011 přes 80 filmů.

„Jak se málo kdy vracím k minulosti, nevím, jaká bude moje budoucnost. Dnes mě zajímá pouze přítomnost a ta je krásná! Carpe Diem,“ říkal tento francouzský herec, který nás opustil ve svých 88 letech 6. září 2021 v Paříži.