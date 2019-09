One Night Of Elvis (UK)

Máte rádi Elvise Presleyho? V tom případě si rozhodně nenechte ujít tribute show One Night Of Elvis, která přijíždí z Velké Británie poprvé do ČR. V pátek 22. listopadu zamíří do brněnského Sono Centra. Legendárního Krále rock´n´rollu na podiu ztvární Lee Memphis King s dokonalou lehkostí, ohromujícími vokály a neuvěřitelnou vášní v každém vystoupení.

Produkce One Night Of Elvis za posledních 10 let procestovala půlku světa a vyprodala řadu prestižních sálů jak v domovské Británii, tak i v mnoha evropských zemích. Lee Memphis King v ní představuje Elvise v období ikonického „68 Comeback Special“ a také „Vegas Years“. První polovina show je inspirovaná koncertem Elvise Presleyho v televizi, který byl vysílán koncem roku 1968 na NBC. „68 Comeback Special“ byl pro Elvise návrat ke koncertování po sedmileté pauze, kdy se spíše věnoval filmu. V této části zazní písně jako ‘Hound Dog’, ‘Heartbreak Hotel’, ‘Don’t be Cruel’ či ‘If I Can Dream’.

Druhá půlka představení je věnována rokům ve Vegas, kdy Elvis vystupoval v Las Vegas a měl turné po USA a Kanadě. Záznam jeho vystoupení z této doby je zachycen ve filmech ‘Elvis- That’s the Way It Is’ a ‘Elvis On Tour’ a také ‘Aloha from Hawaii’.

Na podiu Lee Memphise Kinga doprovází orchestr složený z vynikajících hudebníků a vokalistů a celkový dojem podtrhuje videoprojekce mapující jak jinak než život Elvise. Jak se sami přesvědčíte, Lee ztvárňuje Elvise opravdu autenticky, a to nejen po stránce hlasové, ale i co do energie a vášně, kterou vkládá do každé z písní. Autenticitu show pak dokreslují také kostýmy, které byly pro Elvise tak typické.

Info pro ZTP/P: osoby ZTP/P dle platného ceníku, doprovod jedné osoby zdarma pro vozíčkáře místa vyhrazena rezervace vstupenek ZTP/P: rezervace@ticketportal.cz

Vstupenky můžete zakoupit též on-line, zaplatit na Internetu a ihned vytisknout

v pohodlí svého domova - HOMEtickets!!