Na Oldies festival přijedou Shaun Baker, Boney M nebo Caught in the Act

Na Oldies festivalu uvidíte například německou dvojici s názvem 666. Každému se vybaví jejich hity Alarma nebo Paradoxx. Ale jsou tu i novinky. Po dlouhé pauze se 666 dali znovu dohromady a vznikla třeba pecka Exit the Arena.

Další hvězdou devadesátých let, která přijede, budou C-Block. Německá hip hopová skupina, která získala platinovou desku za prodej svých singlů, připomene své hity So Strung Out, Time Is Tickin’ Away nebo Everything’s Good.

Devadesátky znamenaly taky obrovský boom boybandů. Jedním takovým byli Caught in the Act. Jejich hity Love is Everywhere nebo Baby Come Back ovládaly hitparádu Eso a jejich plakáty zdobily mnoho dívčích pokojíků.

Na Oldies festivalu vystoupí také britský DJ Shaun Baker, který tvoří hudbu společně se Sebastianem Wolterem. Tato spolupráce dala tanečnímu světu hity jako Xplode 2, který se pravidelně umísťoval na první příčce německé taneční hitparády. Další singly Push a Bakerman vznikly za přispění Laida Backa z Dánska.



Do osmdesátých let se vrátíme se slavnou německou skupinou Boney M, jejichž hity Daddy Cool, Rasputin, Rivers of Babylon nebo Sunny nechybějí na diskotékách dodnes. Za svoji kariéru získala celkem 42 zlatých, 50 platinových a 50 stříbrných desek a prodala 150 milionů disků.

Z Itálie přijede eurodanceová skupina Capella, která vznikla v roce 1987. Za dobu své existence prošla řadou změn sestav. V roce 2013 se o comeback postaral původní producent Gianfranco Bortolotti s novými členy, a to s manželským párem – zpěvačkou Lis Birksovou a raperem Marcusem Birksem.



Na festivalu bude k dispozici festivalový kemp. V prodeji jsou také vstupenky Golden, jejichž majitelé budou mít přístup do vyhrazeného prostoru u pódia, 10% slevu na všechny nápoje v prostoru VIP zóny a získají klíčenku a CD Oldies festival ze čtvrtého ročníku.