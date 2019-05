Hvězdy Tváře David Gránský a Vojtěch Drahokoupil se vystřídají v roli Tarzana

Už teď jsem přesvědčený o tom, že Tarzan bude po fyzické stránce masakr,“ říká David Gránský.

Role bude vyžadovat náročnou přípravu v posilovně a trénink akrobacie. Peter Pecha se dokonce rozhodl inspirovat přímo u zvířat.

„Chtěl bych zachovat Tarzanovu animálnost. Možná se párkrát stavím v Zoo, kde budu pozorovat gorily. Chci v každém případě udělat maximum pro to, aby se můj Tarzan alespoň po té formální stránce co nejdokonaleji přiblížil právě těm, u kterých celý život vyrůstal. A to jsou právě opice,“ popisuje herec.

Roli Jane získala další hvězda Tváře Eva Burešová. „Miluju ten příběh, doprovází mě odmalička. Muzikály teď šly nějakou dobu mimo mě, věnovala jsem se činohrám, filmům a seriálům. Upřímně jsem se ani na nějakou dobu nechtěla k muzikálům vrátit, ale tohle má prostě kouzlo. Bude radost toho být součástí,“ říká.

Alternovat ji budou Petra Vraspírová a Ivana Korolová. V dalších rolích se objeví Michaela Gemrotová, Josef Vojtek, Ladislav Korbel, Martin Šemík, Dita Hořínková, Jaromír Dulava, Marian Vojtko nebo Tomáš Trapl.

Divadlo Hybernia promění na africkou divočinu režisér Libor Vaculík. „Můj Tarzan bude určitě krásný. Věřím tomu, mám k dispozici výborný tým spolupracovníků, ať už je to Roman Šolc s kostýmy nebo Petr Hloušek, který je autor scény a projekcí. Máme i exkluzivní obsazení, tak nic nebrání tomu, abychom udělali hezké představení. To bude hodně náročné – celé dvě hodiny se promítají projekce. Výjimečné je také to, že muzikál se bude uvádět s živým orchestrem, což v Praze není příliš časté,“ slibuje Vaculík.

Muzikál vznikl na základě slavné knihy E. R. Borroughse Tarzan - král džungle původně pro filmové studio Disney v roce 1999, následně jako živý muzikál pro divadlo Broadway v New Yorku.

Autorem hudby je Phil Collins, který za píseň You’ll Be in My Heart získal Zlatý globus, Oscara i nominaci na Grammy. Pro divadelní verzi Collins použil písně z animovaného filmu a připsal devět nových.