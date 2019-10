Slovenský zpěvák Miro Jaroš představí své písně pro děti i v Česku

Do Česka přiveze Miro Jaroš zbrusu novu show, složenou z nových písniček, ale i ověřených hitů. Energický koncert nabízí kromě hudebního zážitku i úplně novou podobu pódia včetně několika překvapení.

Děti objeví svět strašidel, jichž se netřeba bát, vydají se spolu s Mirem do vesmíru prozkoumat planety a nebo se vrátí do doby dinosaurů a zjistí, jak to s nimi doopravdy bylo.

Miro Jaroš navštíví na svém českém turné Olomouc, Ostravu a Brno. Po představení bude autogramiáda. Koncert trvá necelou hodinu a je vhodný pro děti od 3 let.