MichalFest 2022

nejpohodovější ostravský festival, pestrý dvoudenní koktejl skvělé muziky různých žánrů v nádherném areálu Dolu Michal v Ostravě-Michálkovicích.



MichalFest - ROZŠÍŘENÝ LINE-UP 2022:

EWA FARNA / KARMA (HR)

MIG 21 / POKÁČ / TABU (PL)

SEBASTIAN / STO ZVÍŘAT / DOGA / HODINY / ZAKÁZANÝOVOCE / PERCIVAL (PL) / BRIXTN

DĚDA MLÁDEK ILLEGAL BAND / THE TRUTH IS OUT THERE / FREDY & KRASTY

FAST FOOD ORCHESTRA / EUFORY (SK) / GLAYZY / GROG / JUMPING DRUMS

Kromě kvalitního hudebního programu připravujeme také tradičně pestrý program pro ty, kteří přijdou se svými dětmi. Bohatý doprovodný program ve volnočasové zóně zahrnuje kromě skákacích atrakcí také pestrou nabídku herních, sportovních a výtvarných aktivit.

Pokud chcete strávit příjemný víkend plný skvělé muziky v příjemném prostředí s příjemnými lidmi, je MichalFest tou pravou volbou!



Děti, které nedosáhly věku 7 let, zdarma bez vstupenky

DĚTSKÁ VSTUPENKA

Osoby, které nedosáhly 16 let věku, vstup na dětskou vstupenku za 60 Kč, kterou je možno zakoupit JEDINĚ A POUZE současně s nákupem vstupenky pro dospělé. Ke každé vstupence lze v nákupním košíku nebo na prodejním místě přikoupit až 3 dětské vstupenky.

Pozor! Jakýkoliv vstup a přítomnost v areálu pro návštěvníky, kteří nedosáhli věku 16 let, jen v doprovodu dospělé osoby s platnou vstupenkou!



Vstupenky na prodejních místech Ticketportal a nebo je můžete zakoupit a vytisknout online na ticketportal.cz - HOMEtickets!

Všechny slevy na prodejních místech Ticketportal nebo on-line - nastavte v nákupním košíku.

Vracení vstupného z titulu změny termínu již bylo ukončeno (31.12.2021). Původně zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti a na nový termín je není třeba vyměňovat.

Uskutečněním představení platnost všech vstupenek zaniká, přijďte!

