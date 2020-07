MICHAL HRŮZA A KAPELA HRŮZY, Křižanské léto

Multifunkční centrum Křižany, Amfiteátr, Křižany 1

GPS: 50.7351753N, 14.8770656E

program KŘIŽANSKÉ LÉTO 2020



MICHAL HRŮZA A KAPELA HRŮZY

Michal Hrůza to je skvělý textař, skladatel, zpěvák a záruka parádně ztráveného večera plného známých hitů. Těšit se můžete na průřez bohatou tvorbou Michala Hrůzy. Vždyť kdo by neznal písničky jako Zakázané uvolnění, Pro Emu, 1+1, Bílá velryba nebo Černý brejle?

Na české hudební scéně působí již více než dvacet let, má za sebou působení v úspěšné kapele Ready Kirken po jejímž opuštění se vydal na sólovou dráhu a nyní koncertuje s Kapelou Hrůzy.

Přijďte se pobavit, zazpívat známé hity, zatančil si a třeba poznat nějakou novu písničku tohoto skvělého zpěváka na koncert pod širým nebem. Bude to stát za to!



Vstupenky v distribuci na prodejních místech Ticketportal a nebo je můžete

zakoupit a vytisknout on-line přímo na ticketportal.cz - HOMEtickets!!

Další info:

slevy NE / bezbariérový přístup NE / zvláštní sektor či umístění pro vozíčkáře a držitele průkazu ZTP/P NE

