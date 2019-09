Hudební diář: O2 arenu ovládne Michael Bublé i Ben Cristovao

Úterý 17. září - Michael Bublé

Vstupenky na iDNES Ticket

Kanadský zpěvák Michael Bublé se během nemoci svého syna rozhodoval, zda skončit s hudební kariérou. Všechno dobře dopadlo a zpěvák se vrátil s deskou Love, kterou už v úterý představí v pražské O2 areně.

Čtvrtek 19. září - Václav Neckář

Vstupenky na iDNES Ticket

Legenda české pop music Václav Neckář připravil na oslavu svého 65. výročí na scéně dvouhodinový koncert v Krušnohorském divadle v Teplicích. Doprovodí ho skupina Bacily a smyčcové kvarteto.

Pátek 20. září - Dream Theater



V pátek se začnou prodávat vstupenky na koncert slavné metalové skupiny Dream Theater. Ta vystoupí 15. února v pražské Tipsport Areně v rámci The Distance Over Time Tour – Celebrating 20 Years Of Scenes From A Memory .

Sobota 21. září - Ben Cristovao

Vstupenky na iDNES Ticket

Ben Cristovao slaví 10 let na české scéně svým dosud největším koncertem. Chystá monstrózní show, která má překonat všechno, co dosud Ben během svých vystoupení předvedl.