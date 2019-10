Josef Vojtek jako ďábelský Mefisto neztrácí dech ani po třech letech

„V představení hraju ďábla a starého Fausta. První srší pekelnou energií, druhý se pak pomalu sklání nad hrobem. Měnit tyto polohy není vůbec jednoduché, obě role mě ale nesmírně baví. I po letech je nálada souboru perfektní a užíváme si to,“ svěřil se Josef Vojtek.

„Je úžasné, jak to lidi pořád baví. Nesmírně mě těší, že máme při děkovačce takový úspěch. Je to podle mě silným příběhem, skvělou hudbou a věřím, že i tím, že do toho dáváme všechno,“ shrnula představitelka Faustovy milenky Markétky Ivana Korolová. V roli se střídá s Karolínou Gudasovou a Terezou Bílkovou.

Muzikál vidělo už téměř 90 tisíc diváků. Kromě hereckých a pěveckých čísel oceňují také videoprojekci, dobové kostýmy a pyrotechnické kousky, které představení provázejí. Za uplynulé roky se při show odpálilo už bezmála 700 ohnivých náplní pro ohňové efekty.

Kromě českých diváků zaujal Mefisto také zahraniční producenty. Od letošního června se úspěšně hraje i v jihokorejském Soulu. V Koreji dokonce získal také jednu z hlavních cen na tamním prestižním muzikálovém festivalu. Má totiž podle nich přesně to, co mají v Koreji rádi, a to atraktivní děj, nadčasovou myšlenku, ale hlavně milostný příběh, ve kterém je humor, napětí, mystika a výrazné melodie.