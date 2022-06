Look At Party 2022: Ben Cristovao - Raego a další

Amfiteátr Loket: 50°11'18.142"N, 12°45'12.109"E

sledujte LÉTO POD HRADEM LOKET!

Look At Party 2022: Ben Cristovao • Raego • eLKa BAND • Drewsession

ČASOVÝ PLÁN (rámcový)

16:00 otevření amfiteátru

16:45-17:30 Drewsession

18:00-19:00 eLKa BAND

19:30-20:45 Raego

21:30-23:00 Ben Cristovao

Ben Cristovao, Ben da Silva Cristóvão

známý jako Ben Cristovao nebo Benny Cristo (* 8. června 1987 Plzeň), je český zpěvák, textař, sportovec, a herec. V roce 2020 byl s písní "Kemama" nominován jako reprezentant Česka na později zrušené finále soutěže Eurovision Song Contest. Následující rok byl potvrzen jako český reprezentant na Eurovision Song Contest 2021 a s písní "Omaga" vystoupil ve druhém semifinále. Cristovao zpívá v češtině a angličtině, aktivně vystupuje v Česku a na Slovensku.

Raego

vlastním jménem Ladislav Pham (* 14. ledna 1988 Kladno) je český zpěvák populární hudby, herec, rapper, moderátor, textař.

eLKa nebo Mc eLKa

eLKa nebo Mc eLKa, vlastním jménem Lukáš Bláha (* 10. května 1988 Klášterec nad Ohří), je známý tím, že jako jediný na české scéně stále každý koncert rapuje s batohem na zádech. Multižánrový hudebník Lukáš "eLKa" Bláha se poprvé do podvědomí diváků dostává jako freestyler, který se stává vítězem všech nejdůležitějších trofejí v této disciplíně. V roce 2011 se zapisuje i jako jeden z freestylerů, který získává neoficiální rekord do Guinessovy knihy rekordů v nejdelší improvizaci, která trvala 27 hodin. V té době reprezentuje Českou republiku několikrát za sebou na Souboji titánu v Hradci Králové na hip hop kempu nebo Semtex Culture v Brně. Na kontě má několik hip hopových alb, mezi nejznámější pak patří s kapelou Led"N"icE z roku 2009 a o rok později vychází i jeho první solo album "Deník cestovatele". Po řadě hip hopových alb vydává v roce 2019, s kapelou E.R.A, newmetalové album "Sami sobě stínem". Po 20 letech se rozhoduje spojit svůj styl rapu se zpěvem a začíná se angažovat ve světě popu, kde připravuje svoje první pop-rapové album, na kterém pracuje v Soundlab studiu v Praze. Do jeho nově vytvořeného eLKa bandu pak patří kytarista Jarda Panuška, bubeník Karel Kříž a dvě zpěvačky: Lada Fejfer a Lily Jiříková. Do světa muziky přináší eLKa přes 200 skladeb několika žánrů. Působí jako textař, kde vyniká díky své improvizaci, která ohromuje fanoušky na koncertech ve všech místech naší republiky. Mezi nejznámější skladby pak patří skladba "Zrcadla", "Odložený život" natočený s Jakubem Děkanem, "Promiň" ve spolupráci s Martinou Pártlovou, "Gravitation", která vznikla ke sportovnímu dokumentu režiséra Petra Špetly nebo nová skladba z popového prostředí "Na nebi" s Olgou Lounovou.

Drewsession

VSTUPNÉ: 380 Kč (startovací) / 420 Kč (od 01.02.2022) / 470 Kč (od 01.04.2022) / 520 Kč (v den konání a na místě)

Speciální vstupenka FO/U/R FRIENDS pro 4 osoby za 1480 Kč / od 01.04.2022 za 1720 Kč (jen předprodej)

Další info:

koncert na stání / slevy NE / bezbariérový přístup ANO / vozíčkáři a držitelé průkazu ZTP/P zdarma bez vstupenky, rezervace místa na agenturavlny@seznam.cz, doprovod ZTP/P za plnou cenu

-TH-