LOLLIPOPZ - Velká show

Po dvou úspěšných turné po velkých městech se Lollipopz vydávají od září 2019 do měst, kde doposud nebyly, a o která si fanoušci nejvíce psali.

Lollipopz znáte z velkého množství kulturních akcí po celém Česku, ale také z úspěšného Youtubového pořadu Lollymánie. Můžete se těšit na velkou, barevnou a zábavnou hudební show, jehož součástí jsou mimo jiné oblíbené soutěže a spousta písniček ze všech doposud vydaných alb.

Poprvé jsou také k dispozici vstupenky Meet & Greet, které kromě vstupu na koncert umožňují i vstup na uzavřené setkání se skupinou Lollipopz, s možností získání autogramu (podpisová karta v ceně vstupenky), vyfotit se a prohodit s děvčaty pár slov a to vše bez dlouhých front!

Skupina Lollipopz - LAURA / ELIŠKA / PÁJA / NIKKI

vznikla v roce 2016 a tvoří jí čtyři dívky ve věku 11-13 let. Se svým vlastním repertoárem vystupují v České i Slovenské Republice. Mají za sebou i několik televizních vystoupení a s pořadem Lollymánie se staly oblíbenými Youtuberkami mezi dětmi do 12 let.

http://www.lollipopz.cz/

www.youtube.com/Lollymanie

Vstupenky v distribuci na prodejních místech Ticketportal a nebo je můžete

zakoupit on-line přímo na ticketportal.cz a ihned vytisknout - HOMEtickets!!

Další info:

vstupenky na stání s možností využít sedadla v zadní části sálu, přední část sálu je určená pouze pro děti / slevy NE / bezbariérový přístup ANO / zvláštní sektor či umístění pro vozíčkáře a držitele průkazu ZTP/P NE