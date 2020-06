Amfiteátr Loket: 50°11'18.142"N, 12°45'12.109"E

sledujte LÉTO POD HRADEM LOKET!



LOKET ŽIJE KULTUROU!

FB: https://www.facebook.com/events/238770207549868/



25.06.2020 / TOMÁŠ MATONOHA & INSPEKTOR KLUZÓ

18:00 otevření amfiteátru

19:00-20:30 Tomáš Matonoha & Inspektor Kluzó

VSTUPNÉ: 250 Kč (předprodej) / 300 Kč (v den konání a na místě)

nečíslovaná sedadla a možnost stání



26.06.2020 / SUPPORT LESBIENS, CAJK, END OF CREAM, MARTIN ČARNÝ BAND

17:00 otevření amfiteátru

18:00-19:00 Cajk

19:30-20:15 End Of Scream

20:45-21:30 Martin Čarný Band

21:45-23:00 Support Lesbiens

VSTUPNÉ: 250 Kč (předprodej) / 350 Kč (v den konání a na místě)

nečíslovaná sedadla a možnost stání



27.06.2020 PERFECT DAYS (Divadlo Palace)

20:00 otevření amfiteátru

21:00 Perfect Days

VSTUPNÉ: 450 Kč (předprodej) / 550 Kč (v den konání a na místě)

číslovaná sedadla



28.06.2020 LUBOŠ POSPÍŠIL & 5P, BLUES NOT DEAD

17:00 otevření amfiteátru

18:00-19:00 Blues Not Dead

19:30-21:00 Luboš Pospíšil & 5P

VSTUPNÉ: 290 Kč (předprodej) / 350 Kč (v den konání a na místě)

nečíslovaná sedadla a možnost stání



Vstupenky v distribuci na prodejních místech Ticketportal a nebo je můžete

zakoupit a vytisknout on-line přímo na ticketportal.cz - HOMEtickets!!

Další info:

slevy NE / bezbariérový přístup ANO / vozíčkáři a držitelé průkazu ZTP/P zdarma bez vstupenky, rezervace místa na agenturavlny@seznam.cz, doprovod ZTP/P za plnou cenu

