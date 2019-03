Kryštof festivaly 2019: ZA SLUNCEM NA MICHAL

FESTIVAL PRO CELOU RODINU

- Kryštof, Mirai, Jaroslav Uhlíř s kapelou, TH!S (kapela s Vojtou Kotkem), Post-It

- Atrakce pro děti na suchu i na vodě zdarma (největší skluzavka v ČR)

- Kempování možné ve dvou oddělených kempech (WC + sprchy)

ČASOVÝ PLÁN (rámcový)

13:00 otevření areálu

15:00-16:00 Post-It

16:30-17:45 TH!S (kapela s Vojtou Kotkem)

18:30-19:45 Jaroslav Uhlíř s kapelou

20:15-21:30 Kryštof

22:00-23:30 Mirai



https://www.facebook.com/events/499565733850466/



VSTUPNÉ:

Standard (dospělý): 699 Kč (předprodej) / 799 Kč (v den konání a na místě)

Dítě mladší 10 let: 99 Kč (osoba, která nedosáhla věku 10 let), pozor! pouze v doprovodu dospělé osoby s platnou vstupenkou Rodina (2 dospělí + 1 dítě): 1.449 Kč

Rodina (2 dospělí + 2 děti): 1.499 Kč

I v případě rodinných vstupenek je za dítě považována osoba, která nedosáhla věku 10 let

Vstupenky v distribuci na prodejních místech Ticketportal a nebo je můžete

zakoupit a vytisknout on-line přímo na ticketportal.cz - HOMEtickets!!

Další info:

slevy NE / bezbariérový přístup ANO / vozíčkáři a držitelé průkazu ZTP/P zdarma bez vstupenky, rezervace místa na agenturavlny@seznam.cz, doprovod ZTP/P za plnou cenu



Poplatky za kempování (za 1 stan)

KEMP STANDARD: 200 Kč (standard) / KEMP RODINA: 100 Kč (rodina) / objednávky na webu koupaliště Michal www.michal-sokolov.cz