Čechomor

Koncert kapely, která se už třicet let pohybuje na výsluní tuzemské world music. České a moravské lidovky v originálních folkrockových aranžích nepřestávají chytat za srdce. Autorské úpravy Karla Holase a Franty Černého zní, jako by do naší lidové tvorby patřily od nepaměti. Hostem koncertu bude zpěvačka Martina Pártlová.

http://www.cechomor.cz/

https://www.youtube.com/watch?v=cDAr6BxwKkU

Děti do 130 cm vstup zdarma