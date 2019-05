Stres, panika i radost. The Atavist a Imodium se chystají předskočit Muse

Muse chtěli jako předskokany dvě české kapely. Výběr nechali na pořadateli. „Management Muse musel pochopitelně doporučení schválit. Pochybuji, že se naše muzika dostala až ke kapele, ale kdo ví,“ říká Adam Jánošík z jedné z vybraných kapel The Atavists.

Kapela The Atavists s cenou za objev roku (5. března 2019).



„Informaci, že se chvěje voda kolem našeho supportu pro Muse jsme se dozvěděli přibližně 4. května ve 12:13 za obcí Závist u Brna, kde to propálil kámoš Vegy v dodávce cestou na brněnský Majáles. Respektive naznačil jakousi mlhu, která se k naší radosti rozptýlila o pár dní později a změnila se ve stres a paniku. A samozřejmě radost,“ popisuje.



„Přiznám se, že i pro mě to bude zatím největší koncert. Takže na křižovatku přijíždí autíčko nervozity, které dává přednost zprava náklaďáku naloženému euforií a celou situaci jistí policajt, který drží v pravačce plácačku KLID. Důležité je, že svítí zelená. Prostě přijdeme s pokorou, ale rozhodně se nehodláme klanět. Budeme pálit ostrými náboji,“ dodává.



Broumovská skupina Imodium má už s předskakováním zahraničním hvězdám zkušenosti. Hostovala na koncertě Avril Lavigne v O2 areně nebo Simple Plan v Malé sportovní hale. Dobře si ale uvědomují, že Muse jsou považování za nejlepší koncertní kapelu světa (Žebříček deseti nejlepších koncertních kapel současnosti si přečtěte zde).

„Dodnes si pamatuji moment, kdy mi kamarád pustil záznam z jejich legendárního vystoupení na festivalu Glastonbury. Spadla mi čelist z té energie a atmosféry. Ten titul si rozhodně zaslouží, k energii se přidala po letech i velmi propracovaná pódiová show,“ míní frontman Imodia Thom Fröde.



Imodium



Sami velkou show nechystají, protože to ani není úkolem předkapely. Budou se soustředit na co nejlépe sestavený a odehraný set svých písní.

Taky The Atavists si uvědomují, že budou limitováni technickými možnostmi. „Sestavili jsme spíš energický playlist. Předkapely lidi spíš otravují a prodlužují jim útrpné čekání. Tento faktor se pokusíme eliminovat na minimum. To bude naše show,“ říká Jánošík.

Od samotných Muse čeká uzemňující zážitek. Bude to totiž poprvé, co je uvidí hrát naživo. „Neviděl jsem je naživo, mám rád první desky. Nové počiny jsou na mě trochu přeprodukované, ale nepochybuju, že to bude uzemňující zážitek. Každopádně (a teď bych nerad, aby to vyznělo sebestředně) v neděli se budu soustředit na The Atavists a až potom na Muse. Moc se těšíme,“ říká.

Pro kapelu Imodium to bude zřejmě poslední velký koncert před ohlášenou pauzou. „Takhle obří koncert je impuls k tomu se vrátit ještě silnější, než kdy předtím. Pauzu ale potřebujeme. Nebude věčná,“ říká Fröde.