Top 10 koncertních kapel současnosti: V Praze brzy vystoupí ta nejlepší

1. Muse

V roce 2004 získali cenu časopisu Q za nejlepší koncertní výkon roku a o rok později za totéž získali Brit Award. S každým dalším koncertem překonávali hranice v oblasti scénografie a využití moderních technologií pro originální audiovizuální show. České publikum strhli už svým vystoupením na festivalu Rock For People v roce 2010, které ovšem nebylo nic proti jejich samostatným koncertům. V roce 2016 udělali z O2 areny ring a sami se umístili doprostřed. Kolem pak vypustili drony, které vypadaly jako světélkující bubliny. A to byl jen začátek. Je těžké představit si, že by své koncerty mohli posouvat ještě dál, ale fanoušci jsou přesvědčeni, že jim 26. května v Praze opět vyrazí dech. Vstupenky na iDNES Ticket.

2. U2

Irská skupina U2 má jedinečnou schopnost vyvolat na svých koncertech v obřích arénách pocit intimity. Českým fanouškům bohužel tento zážitek odmítají dopřát. Vystoupili u nás pouze jednou a to v roce 1997, kdy na jejich koncert na Strahově přišlo 80 tisíc fanoušků. Loni byli nejblíž v Berlíně a můžeme jen doufat, že na dalším turné Českou republiku už nevynechají.

3. Metallica

Metallica koncertuje o sto šest a šlape jako dobře namazaný stroj. Přesně ví, po čem její fanoušci touží, a to jim taky na koncertech dopřává. Navíc přidává ke vstupenkám příjemný bonus v podobě poslední desky a skvělá je i možnost zdarma stáhnout mp3 se záznamem navštíveného koncertu. Tuto možnost budou mít i čeští fanoušci po jejich koncertě v pražských Letňanech, kde vystoupí 18. srpna. Vstupenky na iDNES Ticket.

4. Arcade Fire

Kanadsko-americká skupina z Montrealu je stále častěji zmiňována v přehledech nejlepších koncertních show. České fanoušky o tom přesvědčila loni v O2 areně na svém vůbec prvním vystoupení u nás. Dvě obří diskokoule uprostřed haly doplňovaly speciální projekce se záběry jednotlivých členů kapely, kteří se směle pouštěli mezi fanoušky.

5. Bruce Springsteen

Brzy sedmdesátník Bruce Springsteen se mnoho let umísťuje na předních příčkách žebříčků hodnotících živá vystoupení u všech prestižních hudebních časopisů. České publikum ho mohlo slyšet naživo poprvé v roce 1997. To byl ovšem akustický koncert. Velkolepou show předvedl až v roce 2012 v Synot Tip Aréně v Praze. Recenzenti koncertu nešetřili nadšením, někteří ho dokonce označili za koncert desetiletí.

6. Radiohead

Britskou alternativní rockovou skupinu Radiohead počítá mezi nejlepší živé kapely časopis Rolling Stone i další hudební servery. V Česku se poprvé a bohužel zatím naposled ukázali v roce 2009 v Praze na Výstavišti. Bylo to duhově barevné ve stylu desky, kterou tu tehdy představili. I na letošním turné se ale Radiohead Česku vyhnuli. Nejblíž vystoupí 3. července ve Frankfurtu.

7. The Rolling Stones

Legendární Rolling Stones jsou na hudební scéně už víc než půl století a jsou právem považováni za nejlepší rockovou kapelu světa. Ačkoli jsou dávno v důchodovém věku, jejich živá vystoupení neztrácejí energii. Pohled na pětasedmdesátiletého Micka Jaggera běhajícího sem a tam po obřím pódiu vzbuzuje otázky, zda je vůbec z tohoto světa. Totéž platí z opačného důvodu u Keithe Richardse poklidně vlajícího vedle svého letitého parťáka. České publikum to mohlo naposled zažít loni. Není jisté, jestli „Stouni“ ještě někdy přijedou. Nicméně jejich rozloučení znělo povzbudivě.

8. Foo Fighters

Dave Grohl vždycky dokáže dostat fanoušky do varu a ukázat, že rocková muzika rozhodně není mrtvá. V Česku vystoupili poprvé v roce 2012. Po pěti letech se vrátili do O2 areny a fanoušci odcházeli vyždímaní a nadšení. Na rozdíl od jiných kapel nevypouští mezi diváky balonky nebo barevné konfety a nevznáší se jim nad hlavami. Grohl si vystačí s čistým rock’n’rollem a vlastním zápalem.

9. Red Hot Chili Peppers

Anthony Kiedis a jeho partička zrají jako víno. Pořád řádí jako mladí kluci, ale kritici chválí na jejich koncertech větší soustředění na souhru a ladění. O tom se přesvědčilo české publikum naposled v roce 2016 v nabité O2 areně. kde kapela použila zavěšené svíce i velkoplošné panely, na nichž se střídaly různé projekce s děním na pódiu.

10. Nine Inch Nails

Trent Reznor udělal dobře, že dal i po dvou delších pauzách Nine Inch Nails vždy znovu dohromady. Jejich živá vystoupení sklízejí chválu kritiky i fanoušků. Neničí už hudební nástroje jako v době Reznorovy drogové závislosti. V Česku vystupovali už pětkrát. Poprvé v roce 1994 v Lucerně, pak v roce 2007 v Edenu, 2009 v O2 areně, 2014 otevírali Forum Karlín a loni vystoupili na festivalu Aerodrome.