Kočky - Andrew Lloyd Webber

Divadlo Jiřího Myrona

Čs. legií 148/14, Ostrava - Moravská Ostrava



ANDREW LLOYD WEBBER

Libreto Thomas Stearns Eliot

České přebásnění Michael Prostějovský

Režie Gabriela Petráková

Choreografie Pavel Strouhal

Hudební nastudování Marek Prášil

Dirigent Marek Prášil, Jakub Žídek

Scéna David Bazika

Kostýmy Ľudmila Várossová

1. sbormistr Iveta Viskupová

2. sbormistr Jakub Žídek

Sound design Petr Košař

Light design Stanislav Dvořák

Pohybová spolupráce "Krump" Pavel Staněk



Světový muzikálový hit poprvé v Ostravě!

V historii muzikálového divadla neexistuje titul, který by provázelo tolik superlativů! Jedná se o jeden z nejdéle uváděných muzikálů v historii londýnského West Endu i newyorské Broadwaye, který ve světě vidělo přes 67 milionů diváků! Ve svém domovském divadle New London Theatre byly Kočky uváděny celých 21 let! Muzikál získal dvakrát Cenu Grammy a sedm Cen Tony, což jsou nejprestižnější světová ocenění.

Lloyd Webber rád vzpomíná, jak mu v dětství jeho matka Jean často předčítala veršované pohádky o kočkách od Thomase Stearnse Eliota. Napsal pak podle nich poetický taneční muzikál plný nádherné fantazie, který je zároveň jedním z realizačně nejnáročnějších divadelních děl.

Muzikál KOČKY (CATS) je uváděn v licenci The Really Useful Group Ltd.

Premiéra 20.9.2018, Divadlo Jiřího Myrona



Vstupenky v distribuci na prodejních místech Ticketportal a nebo je můžete

zakoupit on-line přímo na ticketportal.cz a ihned vytisknout - HOMEtickets!!



NÁRODNÍ DIVADLO MORAVSKOSLEZSKÉ

PROGRAM NA TICKETPORTAL.CZ