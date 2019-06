Rockové legendy budou už zítra v Praze. Poslední šance vyhrát lístky na Kiss a ZZ Top

Po epické a příběhové pětačtyřicetileté kariéře, která zahájila éru rockových legend, Kiss oznámili, že v roce 2019 odstartují své závěrečné turné, vhodně pojmenované End of the road. Svůj poslední koncert v Praze pojmou jako monumentální show pod širým nebem.



“Všechno, co jsme vybudovali a všechno, co jsme si za poslední čtyři desetiletí podmanili, by se nikdy nestalo bez milionů lidí po celém světě, kteří v těch letech naplnili kluby, arény a stadiony. Toto turné bude závěrečná oslava pro ty, kteří nás viděli a poslední šance pro ty, kteří ne. Kiss Army, rozloučíme se na našem posledním turné s naší největší show a pak půjdeme tam, odkud jsme přišli. Odejdeme stejně jako jsme přišli ... Unapologetic and Unstoppable,“ řekli Kiss.



Exkluzivním hostem na jejich turné budou tři svérázní vousáči, kteří příští rok oslaví 50. výročí své existence.

ZZ Top jsou pozoruhodní tím, že mají nejstabilnější sestavu v historii rockové hudby. Baskytarista Billy Gibbons, zpěvák Dusty Hill a bubeník Frank Beard již téměř 50 let okouzlují všechny generace fanoušků po celém světě, doposud vydali 15 studiových alb, kterých jen v USA prodali více než 30 milionů. Trio pocházející z Texasu má na svém kontě takové hity jako Gimme All Your Lovin’, La Grange, Legs, Sharp Dressed Man a Tush, ke kterým se vrací generace fanoušků již několik dekád.



A aby toho nebylo málo, přidá se k této slavné dvojici kapel ještě české uskupení - Baláž, Střihavka, Pavlíček. BSP letos slaví 25 let existence a pro fanoušky chystají i novou desku. Před Kiss a ZZ Top tak zazní i slavné české hity jako Země vzdálená nebo Holka čapni draka.



