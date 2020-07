Hodina duchů, Budyně nad Ohří

JINDRA KRIEGEL: HODINA DUCHŮ

Divadlo Artur

Režie Jindra Kriegel

Hudba Bobby McFerrinTom Jones, Queen, Michael Jackson, Olympic a další

Choreografie Lucie Linhartová

Hrají

Bořek Slezáček, Pavlína Mourková, Jindra Kriegel, Michaela Zemánková, Lucie Linhartová, Eva Decastelo, Petr Semerád, Josef Hervert, Radomír Švec, Matěj Kriegel



Duchové mají stejné problémy jako my…

rodinný muzikál

Už jste určitě někdy slyšeli termín cítit se jako v sedmém nebi. Tato komedie si pohrává s myšlenkou, co tam může být a co může být v takovém šestém nebi, pátém a ostatních. A co když s posledním výdechem nic nekončí.

Děj nás zavede do okamžiku půlnoci, kdy se otevírá možnost pro duchy odejít a splynout s velkým Já.

Ale nebude to tak jednoduché. I zde probíhá administrativa a úředník z určitého nebe musí prověřit, zda duch je dostatečně uvědomělý a může se stát duší a odejít. Zjistíme, že i v nebi se honí kariéra a i úředník se chce dostat výš - do vyššího nebe.

A když se postupně na jednom místě sejdou duchové modelky, fotbalisty, bankéře, důchodce, zapáleného esoterika a dalších, bude o zábavu postaráno. Nebude pro ně úplně jednoduché si uvědomit důležité věci, protože se celou komedií proplétá postava zloducha, který se baví tím, že neustále všem provádí naschvály.

Navzdory tomu všemu, nás čeká happy end a také nejedno překvapení, jak jsou světy duchů, duší a lidí propojeny.

Délka představení 120 minut



Vstupenky v distribuci na prodejních místech Ticketportal a nebo je můžete

zakoupit on-line přímo na ticketportal.cz a ihned vytisknout - HOMEtickets!!

Další info:

bezbariérový přístup ANO / zvláštní sektor pro vozíčkáře ANO / sleva 50% pro držitele průkazu ZTP/P (doprovod za plnou cenu) - k dispozici na prodejních místech i on-line na ticketportal.cz, sleva se nevztahuje na vstupenky VIP a na vstupenky pro vozíčkáře