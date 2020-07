HALINA PAWLOWSKÁ: MANUÁL ZRALÉ ŽENY, Budyně n/Ohří

HALINA PAWLOWSKÁ - MANUÁL ZRALÉ ŽENY

Není nic špatného na tom být zralá žena,

i když slovo "zralá" mi připomíná sýr, u kterého je nejvyšší čas ho zkonzumovat…

Zralost je báječná! Buď z toho důvodu, že si můžete gratulovat, že jste se dožili už pěkného počtu let, anebo proto, že jste sice ještě velice mladí, ale jste jedinci s moudrým pohledem na svět.

Zralost má, bohužel, ale i negativní stránku. Zralost totiž nikoho nepřitahuje. Zralý muž nevzbuzuje takovou chuť jako zralý meloun a zralá padesátnice prostě není broskev k nakousnutí.

A jestliže jste to ale nezabalili a chcete vzbuzovat touhu, jak z toho? Stačí se držet Halininých zásadních rad. Pak vám bude jasné, jak zvládnout své šikanující děti, zvětšující se tělo, jak znovu najít lásku a jak se smát všemu blbému, co vás potká.

A o to přece vždycky jde!



Vstupenky v distribuci na prodejních místech Ticketportal a nebo je můžete

zakoupit on-line přímo na ticketportal.cz a ihned vytisknout - HOMEtickets!!

Další info:

bezbariérový přístup ANO / zvláštní sektor pro vozíčkáře ANO / sleva 50% pro držitele průkazu ZTP/P (doprovod za plnou cenu) - k dispozici na prodejních místech i on-line na ticketportal.cz, sleva se nevztahuje na vstupenky VIP a na vstupenky pro vozíčkáře