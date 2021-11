FRAGILE (SK) - Vánoční koncert

KONCERT SE PŘESOUVÁ NA 28.11.2021.

Zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti a nevyměňují se.

Pokud Vám nový termín nevyhovuje, lze požádat o vrácení vstupného, nejpozději však 31. BŘEZNA 2021.

POUKAZ COVID-19: NE

***

Jediný vánoční koncert skupiny Fragile v našem hlavním městě!

FRAGILE je slovenská vokální skupina složená z výrazných pěveckých osobností, které bez použití hudebních nástrojů, tedy "a cappella", interpretují známé světové hity. Koncerty skupiny FRAGILE jsou plné nejen výborné hudby, ale i podmanivého humoru, zažijete neopakovatelný večer plný skvělé zábavy.

Vánoční repertoár tvoří písně: Ride the Chariot, Poďme bratia do Betléma, Jingle Bells, Tichá noc, Búvaj dieťa krásne a další osvědčené hity.



Skupinu FRAGILE tvoří:

Braňo Kostka, Soňa Norisová, Jana Golis, Světlana Rymarenko, Anabela Mollová, Karolína Majerníková, Daniela Tomešová, Slavo Košecký, Peter Lacho, Martin Madej, Martin Klempár, Jozef Hečko.

FRAGILE se prezentovali nahrávkami:

Voice mail 2007 / Vianoce 2009 / Next Level 2010 / Deťom 2010 / Vianoce II 2011 / Fragile LIVE 2012 / Hlasy 2013 / Hlasy II 2014 / Fragile Queen Symphony 2015 / Fragile Queen Symphony II 2016



České stránky Fragile: www.gardes.cz/fragile/

Web Fragile:www.fragile.sk



OMEZENÝ POČET VSTUPENEK!



Vstupenky v distribuci na prodejních místech Ticketportal a nebo on-line přímo na ticketportal.cz - HOMEtickets!

bezbariérový přístup ANO / sleva 50% pro držitele průkazu ZTP/P a pro doprovod ZTP/P (1 osoba) - na prodejních místech Ticketportal i on-line (zvolte v nákupním košíku) / cenově zvýhodněná místa pro vozíčkáře

-TH-