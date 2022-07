Filmový večer - John Williams

Koncert k 90. narozeninám Johna Williamse

Legendární hudbu z filmů jako jsou Harry Potter, Star Wars nebo Superman spojuje jedno jméno - John Williams. Složil strhující hudbu k mnoha filmům, za kterou získal několik Oscarů. V roce 2022 John Williams, považující se za jednoho z nejúspěšnějších žijících skladatelů na světě, oslaví své 90. narozeniny.

Významné životní jubileum oslavíme na 31. ročníku koncertem na Williamsovu počest. V podání Severočeské filharmonie Teplice pod vedením dirigenta Jana Kučery budou Pivovarskou zahradou znít ta největší díla krále hollywoodské filmové hudby za doprovodu video ukázek ze samotných filmů.



Severočeská filharmonie Teplice, dirigent Jan Kučera



Program

Star Wars / Hook / Schindler’s List / A.I. - Artificial Intelligence / Harry Potter and the Philosopher’s Stone / Jurassic Park / Superman / Jaws / Memoirs of a Geisha / Seven Years In Tibet / E.T. the Extra-Terrestrial / Indiana Jones - Raiders of the lost Ark

Délka koncertu 120 minut s přestávkou



