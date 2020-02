Král romantických balad Engelbert Humperdinck

Legendární zpěvák poprvé vystoupí v Praze s plnou kapelou a představí všechny své hity!

Engelbert Humperdink (nar. 2. května 1936) je britský popový zpěvák proslulý svými hity „Release Me“, „After the Lovin“ a „The Last Waltz“.

Humperdink se narodil v indickém Madrasu jako Arnold George Dorsey, nejmladší syn v rodině deseti bratrů a sester. Jeho otec byl důstojníkem britské armády a jeho matka byla indického původu. V 10ti letech se přestěhoval se svou rodinou do anglického Leicesteru. Ve věku 11 let začal studovat hru na saxofon a od 15ti let začal hrát v nočních klubech. Od 17ti let začal zpívat jako amatér v restauracích a klubech za vydatné podpory svých přátel.

V polovině 50. let působil v britské armádě. V roce 1958, po ukončení služby, vydal svůj první singl pod značkou Decca Records; Píseň „ I'll Never Fall in Love Again". Současně Fredrikink vystupoval nočních klubech až do roku 1961. V roce 1965 nastal v jeho hudební kariéře zlom a to poté, co se spojil s promotérem Gordonem Millsem, který byl také producentem proslulého zpěváka Toma Jonese. První úspěch zaznamenal v Belgii v roce 1966, kdy reprezentoval Spojené království v soutěži v Knocku. Jeho hit "Dommage, Dommage" také uspěl v belgické hitparádě.

Na začátku roku 1967 natočil svůj první „Release Me“, který se umístil na prvním místě britské hitparády, kde se dostal na první místo před „Strawberry Fields Forever/Penny Lane “ od Beatles.

Následovaly dvě další úspěšné balady “There Goes My Everything” a “The Last Waltz”, které Humperdinka spojili s imagí sentimentálního popového zpěváka. On sám se ale označoval za současného zpěváka nebo stylového umělce. Ke konci 60. let nahrál několik úspěšných alb, mezi nimi I album Release Me, The Last Waltz, A Man Without Love a Engelbert Humperdinck. V této době také vystupoval v nepříliš úspěšném televizním seriálu.