Šansony světové legendy míří do Ostravy!

Po celém světě pravidelně vyprodaná představení Edith Piaf The Show

naživo představí pohnutý život slavné šansoniérky Edith Piaf. V roli legendární zpěvačky se na podiu představí francouzská zpěvačka Jil Aigrot, která zpívala hlas Edith Piaf v známém filmu Edith Piaf (La Vie En Rose).

Edith Piaf byla jednou z nejpopulárnějších pěveckých osobností 40. a 50. let a proslavila se silným naléhavým hlasem a emotivními koncerty. Její písně v sobě nesly smutek z nenaplněné touhy po lásce a po štěstí.

Největší sláva Edith Piaf přišla po 2. světové válce, kdy se prosadila v Americe s písní Le Vie en Rose, její nejslavnější písní se však stala "Non je ne regrette rien".

Autentické představení Edith The Show

trvá 90 minut a je doprovázeno projekcí dobových snímků Paříže 30. až 50. let a snímků ze života Edith Piaf. V první části, před přestávkou, se ocitáme na Montmartru, pařížské čtvrti plné kaváren, divadel a hudebních klubů. Některé promítané snímky z této doby jsou unikátní a nebyly nikdy předtím zveřejněny.

Druhá část koncertu se odehrává v době Edithiny největší slávy, tedy po válce, kdy zpívala na vyprodaných koncertech v pařížské Olympii a v největších sálech Evropy.

Celá show je doprovázena francouzskou skupinou hudebníků ve složení piano, harmonika, perkuse a kontrabas.

více na www.piaf-theshow.com

Vstupenky v distribuci na prodejních místech Ticketportal anebo je můžete zakoupit on-line přímo na ticketportal.cz a ihned vytisknout - HOMEtickets!!

Další info:

slevy NE / bezbariérový přístup ANO / sektor ZTP/P-DISABLED na ploše mezi horními a dolními sektory je vyčleněn pro vozíčkáře, pro držitele průkazu ZTP/P a pro jejich doprovod (vždy jen jedna osoba / každý návštěvník musí mít vlastní vstupenku