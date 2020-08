Dívčí válka, Čechovo prozatímně osvobozené divadlo

FRANTIŠEK RINGO ČECH: DÍVČÍ VÁLKA

Nejhranější a nejnavštěvovanější divadelní komedie všech dob!

Dívčí válka je nejoblíbenější divadelní komedií. Za posledních jedenáct let od obnovené premiéry v roce 1998 do současnosti bylo odehráno přes 900 repríz, které shlédlo více než 450 tisíc diváků. K nesmírné popularitě této hry přispívá nejen nadčasové téma hry (věčné spory mezi muži a ženami), které autor zpracoval s humorem sobě vlastním, ale i hvězdné herecké obsazení. Divadlo, které zajíždí za svými diváky do všech koutů republiky, rozesmává své diváky nejen mistrnou satirou, ale i skvělým konverzačním humorem. Jiráskovy Staré pověsti české zná každý z nás. Ovšem ne všechno, co Jirásek napsal, musí být pravda!



Slovo autora:

"Dívčí válku jsem psal - tak říkajíc - českému národu "na míru", jde především o jemu blízký styl humoru a oblasti, kterých se dotýká (erotika, politika). Navíc jde o odpočinkový žánr, v jehož rámci přinášíme hodokvas těch nejkrásnějších žen, kterými naše zubožená vlast disponuje. Já vždy s trochou nadsázky říkám - tak bůh vynahrazuje svým milým Čechům neúspěchy v tržní ekonomice. O úspěchu Dívčí války svědčí naplněné sály po celé naší republice."



