Diplomacie - Cyril Gely

Cyril Gely: DIPLOMACIE

Překlad Kateřina Neveu

Režie Vojtěch Štěpánek

Dramaturgie Vojtěch Štěpánek

Scéna David Bazika

Kostýmy Marta Roszkopfová



Na samém okraji světa, jak ho známe…



"Pane Choltitzi, co pro vás znamená lidský život? Řekněte mi: co je to život jednoho člověka? Opravdu máte odvahu zničit všechny ty životy, které jsou tam venku? A kolik dětí, které budou mít věk těch vašich, bude mezi padlými? Přemýšlel jste nad tím?"



Dvacátého pátého srpna 1944. Nad Paříží svítá. Ze všech stran se blíží spojenci, aby město osvobodili od nacistické nadvlády. Netuší, že Hitler vydal rozkaz k jeho totálnímu zničení a k likvidaci všech obyvatel. Finální rozkaz má vykonat vojenský místodržitel Paříže, generál von Choltitz. V jeho hotelovém pokoji jej překvapí švédský konzul Raoul Nordling, který si vytyčil těžký úkol: nacistickému generálovi rozkaz vymluvit a zachránit tak tisícileté město před jeho zkázou. Během strhující, brilantně se rozvíjející argumentace se ukazuje, že nad generálem von Choltitzem, mimochodem slezským rodákem, se vznáší Damoklův meč v podobě brutálního zákona, podle kterého za splnění rozkazu ručí životem vlastních dětí.

Premiéra 25.08.2021, Divadlo Antonína Dvořáka



Vstupenky v distribuci na prodejních místech Ticketportal a nebo je můžete zakoupit a vytisknout online na ticketportal.cz - HOMEtickets!



NÁRODNÍ DIVADLO MORAVSKOSLEZSKÉ

PROGRAM NA TICKETPORTAL.CZ