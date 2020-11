Děj se co děj (Anything Goes) - Cole Porter

Divadlo Jiřího Myrona

Čs. legií 148/14, Ostrava - Moravská Ostrava



COLE PORTER (1891-1964)

Libreto a zpěvní texty Timothy Crouse, John Weidman

Překlad a české texty písní Michael Prostějovský

Režie Peter Oravec / Dramaturgie Tomáš Novotný

Hudební nastudování Jakub Žídek

Dirigent Marek Prášil, Jakub Žídek / Sbormistr Iveta Weis Viskupová

Choreografie Ladislav Cmorej, Simona Machovičová / Choreografie stepu Kateřina Marie Fialová

Scéna Ondřej Zicha /Kostýmy Ľudmila Várossová

Videoprojekce Erik Bartoš / Sound design Petr Košař



Zpěv, tanec a dvě hodiny legrace na zaoceánském parníku!

Hudební komedie Děj se co děj se odehrává na luxusní zámořské lodi při její plavbě z Ameriky do Anglie. Na palubě se vedle vdavekchtivých žen a zamilovaných párků objevují i sňatkoví podvodníci a hochštapleři všeho druhu, včetně falešného faráře, a pochopitelně nechybí ani černý pasažér a agent FBI.

Na parníku se tedy pohybuje a setkává celá paleta typů a postav, které chtějí dosáhnout svého děj se co děj. Zkrátka se pohybujeme ve světě, kde je všechno možné.

Bohatý počet postav umožňuje ukázat se celému souboru operety/muzikálu v plné parádě.

Premiéra 04.04.2019, Divadlo Jiřího Myrona



Muzikál DĚJ SE CO DĚJ (ANYTHING GOES) uvádí Národní divadlo moravskoslezské v licenci Tams-Witmark Music Library, Inc.



NÁRODNÍ DIVADLO MORAVSKOSLEZSKÉ

