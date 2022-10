Botox zahraje v brněnském klubu Melodka, na jaře i v Lucerna Music Baru

Po zdařilém létě na festivalech Hrady.cz, Sázavafest a Colours of Ostrava se kapela znovu těší do klubového prostředí. Fanoušci se mohou těšit na to nejlepší z obou dosud vydaných desek.

Kapela Botox hrála v brněnském klubu Melodka naposledy během turné v roce 2019 a teď se tam vrátí 3. listopadu.

Pop-rocková skupina Botox vznikla v lednu roku 2018. Veřejnosti se představila prvním videoklipem k písni Popelář, která je dosud jednou z nejoblíbenějších jak u fanoušků, tak v rádiích.

Honzu Kopečného a Petra Ryšavého asi netřeba příliš představovat. Oba jsou velmi známí muzikáloví zpěváci a herci, kteří neustále překypují humorem a dobrou náladou.

V lednu 2019 vydal Botox první EP a poprvé zaplnil pražský Lucerna Music Bar. Následovalo první album Dvě tváře a klubové turné po celé České republice. Letos vydala kapela druhé album Ty a Já, které v Lucerna Music Baru pokřtila herečka Jiřina Bohdalová.

Kapela Botox, která je převážně pop-rocková s občasnými výlety do jiných žánrů, má pět členů: Jan Kopečný (zpěv), Petr Ryšavý (kytara, zpěv), Matěj Diviš (bicí), Petr Bidlo (basa), Dalimil Smrž (klávesy).

Na začátek května 2023 pak uskupení plánuje návrat do pražského Lucerna Music Baru na tradiční koncert v rámci kterého ani tentokrát nebudou chybět zajímavý hosté z řad kamarádů a kolegů. Kdo se účastnil některého z předchozích ročníků, ví, že atmosféra je vždy nezapomenutelná.