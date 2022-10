Kapela Botox se po nucené covidové pauze vrací do oblíbeného brněnského hudebního klubu Melodka, kde naposledy hrála během turné v roce 2019. Po zdařilém létě na festivalech Hrady.cz, Sázavafest a Colours of Ostrava se kapela znovu těší do klubového prostředí. Fanoušci se mohou těšit na to nejlepší z obou dosud vydaných desek.

Už počtvrté se kapela Botox vrací do legendárního pražského Lucerna Music Baru na svůj tradiční koncert v rámci kterého ani tentokrát nebudou chybět zajímavý hosté z řad kamarádů a kolegů. Kdo se účastnil některého z předchozích ročníků, ví, že atmosféra je vždy nezapomenutelná.