BEZ ROUCHA - Michael Frayn

Nervy v zákulisí, pohoda na jevišti? Nikoliv!

V malém anglickém divadle právě probíhá poslední večerní zkouška komedie Bez roucha. Napětí houstne, režisér Lloyd Dallas je nervózní, herci zapomínají text, dveře nejdou otevřít a talíř se sardinkami se stává nevyřešitelnou rekvizitou. Ač jde o oddechovou frašku, je souhra všech herců naprosto zásadní, vše musí šlapat jako hodinky. Jenže divadlo není idylickým místem. Když se k obvyklým problémům při zkoušení přidají i komplikované a nedořešené vztahy mezi jednotlivými herci, je o pořádné drama postaráno.

Britský dramatik Michael Frayn (*1933) napsal brilantní situační komedii, vtahující nás přímo do útrob divadelního zákulisí, kde umožňuje divákům nahlédnout pod pokličku tvůrčího procesu s velkou dávkou humoru a nadsázky. Dnes už legendární komedie Bez roucha (1982) je příležitostí pro herecký koncert, v němž mají jednotlivé postavy možnost neustále vystupovat a vstupovat do svých rolí, pohrávat si s „hereckými šuplíky“ i se schopností okamžité improvizace. To vše je navíc kořeněné lehkým sarkasmem a několika porcemi nakládaných sardinek. Komedii z divadelního prostředí, kde lze těžko předem odhadnout, zda se budete více bavit tím, co se děje na jevišti, anebo v zákulisí, bude režírovat Lukáš Brutovský.

Premiéra: 28. dubna 2023 v Mahenově divadle