Amfiteátr Loket: 50°11'18.142"N, 12°45'12.109"E

sledujte LÉTO POD HRADEM LOKET!

Beatová síň slávy Radia BEAT 2022: Emerson, Lake & Palmer, ...

Ocenění za přínos tuzemskému bigbítu získávají a do Beatové síně slávy letos slavnostně vstoupí:

- mezinárodní legenda: Emerson, Lake & Palmer (ELP)

- (v kategorii osobnost)

- (v kategorii osobnost in memoriam)

- (v kategorii kapela)

- (v kategorii píseň/skladba)



ČASOVÝ PLÁN (rámcový)

15:30 otevření amfiteátru

16:30-16:45 vzpomínkový medailon + ocenění

17:15-18:30 koncert + ocenění

19:15-20:30 koncert + ocenění

21:00-22:40 koncert + ocenění: Carl Palmer's ELP Legacy show

https://www.facebook.com/events/391461839140138/

Carl Palmer's ELP Legacy Tour 2022: Legendární bubeník Carl Palmer přináší hudbu ELP nové generaci

Emerson, Lake & Palmer (zkráceně ELP) byla anglická rocková superskupina. V 70. letech 20. století byla velmi populární, prodala 40 miliónů alb a pořádala ohromné koncerty. Skupinu tvořili členové Keith Emerson (klávesy), Greg Lake (zpěv, baskytara, kytary, harmonika, producent) a Carl Palmer (bicí, perkuse). Toto rockové trio, založené roku 1970, do své tvorby přebíralo některá díla evropské vážné hudby a lze jej zařadit mezi představitele progresivního a symfonického rocku.

V roce 2010 byla skupina jednorázově obnovena a odehrála koncert na festivalu High Voltage Festival v Londýně. Záznam z koncertu později vyšel na albu High Voltage.

Keith Noel Emerson (1944 - 2016) byl britský rockový klávesista a hudební skladatel. Byl členem skupin Keith Emerson Trio, John Brown's Bodies, The T-Bones, V.I.P.'s, působil v doprovodné kapele zpěvačky P. P. Arnold, ze které v roce 1967 vznikla skupina The Nice. Roku 1970 stál u zrodu jedné z prvních rockových superskupin Emerson, Lake & Palmer (ELP). Po jejím rozpadu v roce 1979 se během 80. let úspěšně angažoval v nástupnické Emerson, Lake & Powell. Původní ELP se znovu spojili v 90. letech.

Gregory Stuart "Greg" Lake (1947 - 2016) byl britský hudebník, zpěvák, producent a skladatel, zakládající člen skupin King Crimson a Emerson, Lake & Palmer.

Carl Palmer (rodným jménem Carl Frederick Kendall Palmer, narozen 20. března 1950 v Birminghamu) je britský bubeník a perkusionista. Často je označován za jednoho z nejlepších rockových bubeníků všech dob. Je znám jako člen kapel The Crazy World of Arthur Brown, Atomic Rooster, Emerson, Lake & Palmer a Asia. Spolupracoval též s Mikem Oldfieldem. Charakteristické je jeho agresivní bubnování a velká preciznost. Často používá atypický takt a také neobvykle vybudovanou sestavu bubnů.

DETAILY: https://www.vlny-musicag.cz/akce/329/

VSTUPNÉ: 420 Kč (startovací) / 520 Kč (od 01.02.2022) / 590 Kč (v den konání a na místě)

Speciální vstupenka FO/U/R FRIENDS pro 4 osoby za 1880 Kč (jen předprodej)

Vstupenky v distribuci na prodejních místech Ticketportal a nebo je můžete zakoupit a vytisknout online přímo na ticketportal.cz-HOMEtickets!!

Další info:

koncert na stání / slevy NE / bezbariérový přístup ANO / vozíčkáři a držitelé průkazu ZTP/P zdarma bez vstupenky, rezervace místa na agenturavlny@seznam.cz, doprovod ZTP/P za plnou cenu

