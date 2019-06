Nejlepší kapela do letního žáru? Podívejte se na top 5 hitů Beach Boys

1. Good Vibrations



Časopis Rolling Stone zařadil tuto píseň nejen mezi deset nejlepších letních hitů všech dob, ale taky na šestou příčku žebříčku pětiset nejlepších písní všech dob. Dostala se do americké rock´n´rollové síně a v roce 1994 i do síně slávy cen Grammy. Autor hudby Brian Wilson prozradil, že skladbu sestavil jako mozaiku z fragmentů do té doby neuskutečněných nápadů.



2. California Girls



Kalifornie je ráj na zemi a jsou tam nejkrásnější ženy na světě. To je základní postoj skupiny Beach Boys, který celý shrnula v této písni. Brian Wilson přitom píseň napsal po své první zkušenosti s LSD. Skupina s ní obvykle zahajuje své koncerty. Jestli tomu tak bude i v Lucerně, kam se vrací přesně po padesáti letech, se dozvíme v neděli. Více o koncertu a vstupenky na něj najdete zde.





3. All Summer Long



Radostná letní píseň o mladých lidech se dostala do závěrečných titulků filmu George Lucase z roku 1973 Americké graffiti o partě teenagerů z roku 1962. Píseň přitom vyšla až v roce 1964 na stejnojmenné desce.





4. Surfin’ Safari



Surfařská píseň měla překvapivě obrovský úspěch v místech, kde se surfování neprovozuje. Nejvíc se jí prodalo v New Yorku. Byla to první píseň, se kterou americká skupina zaútočila na evropské hitparády, konkrétně na tu britskou. Velký úspěch neměla. Víc než čtyřicet let od jejího vydání ale patří mezi největší hity skupiny Beach Boys.



5. Fun, Fun, Fun



Píseň o dívce, která oklame svého otce, aby si mohla vzít jeho auto, je inspirována skutečným příběhem, který vyslechli členové Beach Boys v rádiu, kam šli na rozhovor. Britská skupina Status Quo nahrála v roce 1996 cover verzi na svou desku Don’t Stop. Píseň doplnila o nový verš, který nazpíval původní autor Mike Love. Na nahrávce se podíleli i ostatní členové skupiny Beach Boys.