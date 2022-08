Zemlinského kvarteto

Komorní koncerty jsou každoroční nedílnou součástí festivalu. Proto se v Prokyšově sále českokrumlovské prelatury představí přední české smyčcové těleso - Zemlienského kvarteto. Podle kritiků kvartet, složený z houslistů Františka Součka a Petra Střížka, violisty Petra Holmana a violoncellisty Vladimíra Fortina, dýchá jako jeden.

To hudebníci, kteří spolu hrají už více než 25 let, návštěvníkům předvedou na skladbách ikonických hudebních skladatelů. Mimo jiné zazní Smyčcový kvartet č. 1 e moll známý pod názvem "Z Mého života" napsaný Bedřichem Smetanou v době, kdy už byl hluchý a který je označován jako jeden z nejgeniálnějších výtvorů světové komorní hudby.



Zemlinského kvarteto

(František Souček housle, Petr Střížek housle, Vladimír Fortin violoncello, Petr Holman viola)



Délka koncertu 1 hodina a 3 minuty



Vstupenky v distribuci na prodejních místech Ticketportal.cz a nebo je můžete zakoupit a vytisknout online - HOMEtickets!!



Slevy:

Děti mladší než 7 let ZDARMA bez vstupenky a nároku na sedadlo │ 20% STUDENT < 27 │ 20% SENIOR 65+

slevu zvolte v nákupním košíku, nárok na slevu je třeba prokázat u vstupu do místa konání

Slevy na heslo:

20% KOOPERATIVA

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ SLEV



Další info:

bezbariérový přístup ANO, pro vozíčkáře jsou určena sedadla na kraji každé řady



Vstupné zahrnuje městskou daň ve výši 10%.