Fanoušci se tak dostanou přímo do zákulisí šampionátu – k týmům, jezdcům i jejich technice. Závody WorldSBK jsou známé svou otevřeností a blízkým kontaktem s publikem, a právě v Mostě si je mohou diváci užít naplno.
Na trati se představí světová superbiková špička na motocyklech vycházejících ze sériové produkce, což dělá závody ještě čitelnější, dramatičtější a bližší fanouškům, kteří na mosteckém autodromu uvidí i nejméně tři české jezdce. Ve třídě World Supersport nastoupí Ondřej Vostatek a Oliver König v novém týmu Compos Racing na motocyklech Triumph Street Triple 765, v nové kategorii World Sportbike se představí Troy Sovička v týmu Panattoni BGR Smrž Racing. Další Češi by měli startovat pod hradem Hněvín na divokou kartu.
Součástí víkendu jsou i exkluzivní fanouškovské aktivity, jako je Victory Lane, kde se po závodech slaví přímo s jezdci, autogramiády nebo setkání s hvězdami šampionátu. To jsou momenty, které dělají podnik WorldSBK výjimečným a odlišným od ostatních světových sérií.
Pro české publikum jde o první velký motorsportový víkend roku, který navíc odstartuje domácí závodní sezonu. Mostecký podnik se za poslední roky stal pevnou součástí kalendáře a pravidelně patří mezi nejnavštěvovanější závody sezony. Loňský, pátý ročník navštívilo 55 000 diváků.
Mistrovství světa superbiků v Mostě: nejméně tři Češi na startu
Děti do 15 let mají vstup zdarma, což z WorldSBK Czech Round dělá ideální akci i pro rodiny. Držitelé průkazů ZTP/P mají po předložení průkazu vstup do prostoru diváckého svahu zdarma, včetně jednoho doprovodu.