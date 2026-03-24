WorldSBK míří do Mostu. Zažijte v květnu světové superbiky zblízka

  10:50
Největší motocyklová show letošního jara opět míří do Mostu. Na Autodrom Most se od 15. do 17. května vrací světový šampionát FIM Superbike World Championship (WorldSBK) a nabídne fanouškům zážitek, který v jiných motorsportových sériích jen tak nezažijí. Jedna vstupenka podle pořadatelů platí do všech diváckých zón včetně paddocku, což je specifikum Czech Round.

Světový šampionát FIM Superbike World Championship (WorldSBK) se vrací na Autodrom Most

Fanoušci se tak dostanou přímo do zákulisí šampionátu – k týmům, jezdcům i jejich technice. Závody WorldSBK jsou známé svou otevřeností a blízkým kontaktem s publikem, a právě v Mostě si je mohou diváci užít naplno.

Světový šampionát FIM Superbike World Championship (WorldSBK) se vrací na Autodrom Most
Jonáš Kocourek v závodě mistrovství světa superbiků v Mostě.
Mistrovství světa superbiků v Mostě 2025. Trofej ve tvaru pístu.
Mistrovství světa superbiků v Mostě 2025. Nicoló Bulega, vítěz nedělního závodu královské třídy.
Na trati se představí světová superbiková špička na motocyklech vycházejících ze sériové produkce, což dělá závody ještě čitelnější, dramatičtější a bližší fanouškům, kteří na mosteckém autodromu uvidí i nejméně tři české jezdce. Ve třídě World Supersport nastoupí Ondřej Vostatek a Oliver König v novém týmu Compos Racing na motocyklech Triumph Street Triple 765, v nové kategorii World Sportbike se představí Troy Sovička v týmu Panattoni BGR Smrž Racing. Další Češi by měli startovat pod hradem Hněvín na divokou kartu.

Součástí víkendu jsou i exkluzivní fanouškovské aktivity, jako je Victory Lane, kde se po závodech slaví přímo s jezdci, autogramiády nebo setkání s hvězdami šampionátu. To jsou momenty, které dělají podnik WorldSBK výjimečným a odlišným od ostatních světových sérií.

Pro české publikum jde o první velký motorsportový víkend roku, který navíc odstartuje domácí závodní sezonu. Mostecký podnik se za poslední roky stal pevnou součástí kalendáře a pravidelně patří mezi nejnavštěvovanější závody sezony. Loňský, pátý ročník navštívilo 55 000 diváků.

Mistrovství světa superbiků v Mostě: nejméně tři Češi na startu

Děti do 15 let mají vstup zdarma, což z WorldSBK Czech Round dělá ideální akci i pro rodiny. Držitelé průkazů ZTP/P mají po předložení průkazu vstup do prostoru diváckého svahu zdarma, včetně jednoho doprovodu.

