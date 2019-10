Winter Masters of Rock 2019

Zimní Masters of Rock 2019

Hvězdami nadupaný Zimní Masters of Rock se blíží! Už 23. listopadu ve zlínské sportovní hale Datart (dříve hala Euronics) odstartuje jednodenní maraton toho nejlepšího z rocku a metalu!

Letos bude Zimnímu Masters of Rock vévodit německá družina vlčáků POWERWOLF. Také se můžete těšit portugalské temné zaklínače MOONSPELL, fantasy power metalisty GLORYHAMMER, řeckou darkmetalovou družinu ROTTING CHRIST, švédské powermetalové komando BLOODBOUND, finské deathmetalové melancholiky INSOMNIUM, symfometalový BEYOND THE BLACK, německou živelnou partu THE NEW ROSES, americkou death metalovou pětici THE BLACK DAHLIA MURDER a finské metalové drsňáky STAM1NA a teatrální seskupení SILVER DUST.



Tak si tuto velkolepou akci nenechte ujít a dorazte 23. 11. do zlínské sportovní haly Datart (dříve hala Euronics)!



PROGRAM:

10:30 otevření haly

11:15 - 11:45 SILVER DUST

12:00 – 12:30 STAM1NA

12:45 – 13:30 THE BLACK DAHLIA MURDER

13:50 – 14:40 THE NEW ROSES

15:00 – 15:50 ROTTING CHRIST

16:10 – 17:10 BEYOND THE BLACK

17:30 – 18:30 INSOMNIUM

18:55 – 19:55 BLOODBOUND

20:20 – 21:30 GLORYHAMMER

21:55 – 23:10 MOONSPELL

23:30 – 01:00 POWERWOLF

