V květnu v Praze zazní hity Whitney Houston

8:05

Dvouhodinová show Whitney Houston Tribute - The Greatest Love of All naplní diváky radostí a nostalgií. Fanoušky zpěvačky Whitney Houston totiž čekají její největší hity včetně I Will Always Love You, I Wanna Dance With Somebody či How Will I Know v podání Belindy Davids.