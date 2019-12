OTVÍRÁK 2020

Největší český hudební festival zaměřený na rock, pop a hiphop.

VSTUPENKY / KARTY

STANDARD karta - vstup na VOTVÍRÁK 2020 (12.-14.6.2020) včetně využití standardního stanového města

KOMBI karta - vstup na VOTVÍRÁK 2020 (12.-14.6.2020) včetně využití KOMBI stanového města (oplocené, bar, sociální vybavení)

PARKOVACÍ KARTA – parkovací místo pro 1 os. auto po celou dobu festivalu (karavan = 2 parkovací karty, auto + přívěs = 2 parkovací karty)

VIP karta - vstup na VOTVÍRÁK 2020 (12.-14.6.2020) včetně využití VIP stanového městečka a VIP parkoviště, volný vstup do VIP zóny s VIP barem a do VIP stanu. Vlastní sociální prostory

VIP Gold karta- vstup na VOTVÍRÁK 2020 (12.-14.6.2020) včetně využití VIP stanového městečka a VIP GOLD parkoviště co nejblíže VIP vchodu do areálu festivalu. Zajišťuje samostatné odbavení a vstup do areálu

UPGRADE karta - pro držitele karty STANDARD využití služeb Kombi stanového města Upgrade je však platný pouze při současném předložení Klubové karty standard a předložitel pak obdrží pásku příslušející kartě Kombi –

Děti do 130 cm výšky v doprovodu dospělé osoby mají vstup zdarma.