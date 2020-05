Vinnetou se vrací v jedinečné show v Boskovicích

„Vinnetou a Old Shatterhand jsou vždy tam, kde je jich nejvíce zapotřebí. Vždy přicházejí, když je noc nejtemnější. A je tomu tak i nyní. Chceme, aby jejich příběh v srdcích diváků probudil to nejlepší z jejich lidství. Chceme, aby si připomněli, že čest a důstojnost mají svůj smysl, že je vždy nutné bojovat proti zlu, přestože je šance na vítězství malá, a zejména, že láska, přátelství a porozumění jsou ty nejcennější dary, které si můžeme navzájem dát,“ prozradil šerif westernového městečka Luboš Jerry Procházka.

Legendu o náčelníkovi mescalerských Apačů se rozhodl oživit v té nejčistější podobě. Do amfiteátru pod širým nebem převede do divadelní podoby film Vinnetou I. To vše s přispěním početného týmu herců, kaskadérů, jezdců na koních, tvůrců náročných kulis, kostymérů a odborných poradců specializujících se na práci s výbušninami nebo na život Karla Maye.

„Vše musí dokonale sedět, a to doslova do sebemenšího detailu. Například i dialogy jsou doslova převzaty z filmu. Trvalo měsíce, než jsme k tomu získali autorská práva, tak jak to má podle zákona být. Mohli jsme vytvořit příběh inspirovaný Vinnetouem a žádná povolení bychom nepotřebovali. My ale chceme toho pravého Vinnetoua z filmu,“ vysvětlil režisér Igor Krištof.

V realizačním týmu neschází ani vynikající jezdec na koních a kaskadér Michal Bednář, který koordinuje akční scény. Jan Koten, mezinárodně respektovaný znalec života a díla Karla Maye, zase dohlíží na to, aby vše na scéně do puntíku sedělo s filmovou předlohou. Díky jeho bohatému fotoarchivu je nejen čtyřmetrový totem v pueblu Apačů skutečnou kopií toho, který byl ve filmu.

Jerry Procházka zdůraznil, že příběh o Vinnetouvi a Old Shatterhandovi je sice na jedné straně romantickou pohádkou, ale na straně druhé drsným, nelítostným a místy až brutálně realistickým vyprávěním o muži, který se ze všech sil snaží chránit svůj národ a převézt jej do moderní doby, v níž je nezbytné soužití s přicházejícími bílými osadníky ze zámoří.

Asi nejlépe jeho příběh popsal filmový představitel apačského náčelníka francouzský herec Pierre Brice, když před patnácti lety při křtu knihy vzpomínek prohlásil, že „Vinnetou je filozofie“. Největším paradoxem je, že jeho tvůrcem se stal právě Karel May, který měl kvůli drobným prohřeškům potíže se zákonem. Vinnetou, symbol odvahy a všech ctností, z něj ale udělal jednoho z nejčtenějších německých spisovatelů všech dob.

Vodopád, lokomotiva i obří kaktusy

Divadelní představení o Vinnetouovi se pravidelně konají například v Německu v rámci Karl May Elspe Festivalu. Boskovické představení by ale mělo být v mnoha ohledech jiné. „Více se přidržíme původního filmu, a to včetně kostýmů a všech filmových kulis. Především podívaná u nás bude akční díky našemu jedinečnému přírodnímu amfiteátru,“ vysvětlil Procházka.

Tato scéna je součástí westernového městečka, které buduje v někdejším pískovcovém lomu za Boskovicemi již bezmála třicet let. Součástí areálu je Main street, tedy klasická hlavní třída, která byla na Divokém západě centrem každého městečka. Nescházejí tu četné stylové obchůdky se suvenýry, prodejny s občerstvením a zejména jedinečná restaurace Saloon 1870, která slouží i jako westernový kabaret.

Součástí rozlehlého komplexu je rodeová aréna, v níž se na potomcích mustangů prohánějí kovbojové. Městečko vytváří dokonalou iluzi Divokého západu. Kromě toho, že se v něm lze naučit rýžovat zlato, házet sekerkou nebo střílet z luku, nabízí i stylové ubytování.

V přírodním amfiteátru kvůli představení vzniklo sídlo Apačů, tedy jejich pueblo. Neschází u něj čtyřmetrový totem a nádrž na vodu připomínající jeden ze záhybů řeky Rio Pecos.

Diváci se mohou těšit i na devítimetrový vodopád, kvůli němuž byly vybudovány skryté nádrže. Vodní tříšť však zdaleka není jediným překvapením. Tím dalším je šedesátimetrová železniční trať i s tunelem. Nejde o žádnou kulisu z plastu či polystyrenu, ale o koleje, po nichž bude jezdit 3000 kilogramů vážící lokomotiva.

„Nechali jsme si ji vyrobit od party nadšenců, od nichž máme už obří gril v podobě historické lokomotivky. Samozřejmě ta nová je plně pojízdná,“ vysvětlil režisér. Součástí této druhé scény je i stanový tábor dělníků stavějících železnici přímo přes území kmene Apačů.

Třetí scénu pak tvoří městečko Roswell. Její součástí je přesná kopie roswellského železničního nádraží, které znají diváci z filmu a také Saloonu, do něhož nakonec najede lokomotiva. „Půjde o jeden ze zlatých hřebů celého představení. Diváci uvidí, jak dělníci v noci přestaví koleje až k Saloonu. Pak do něj vjede vlak. S odborníky na pyrotechnické efekty a s kaskadéry jsme tuto scénu naplánovali do nejmenších detailů,“ uvedl šerif.

Posledním překvapením, které mají tvůrci představení v rukávu, je scéna s Nugget-tsil, tedy s vyprahlým pohořím, v němž mají Apačové ukryto své zlato. I v boskovickém Nugget-tsilu vedou krkolomné cestičky, po nichž je nutné projíždět na koních.

„Rozhodli jsme se, že do hlavních rolí obsadíme mladé a začínající herce, tedy skutečné profesionály. S ohledem na jezdecké scény a nejrůznější šarvátky ve scénáři jsme ale kladli důraz na to, aby především představitelé Vinnetoua a Old Shatterhanda byli skutečně fyzicky velmi zdatní, a navíc dobří jezdci. Castingy byly tedy poměrně náročné. Nakonec se nám podařilo vybrat do našeho týmu všestranné herce, nicméně jejich jména zatím tajíme. Bude to takové naše malé překvapení pro diváky,“ poznamenal s úsměvem Jerry Procházka.

„Určitě by se naše kulisy včetně amfiteátru líbily i hlavním hrdinům filmového Vinnetoua. Bohužel Lex Barker, tedy Old Shatterhand, i Pierre Brice odešli do pomyslných Věčných lovišť. Tak moc by nás zajímalo, co by na naše zpracování řekl tvůrce scénáře Vinnetoua Harald G. Pettersson nebo Martin Bötcher, který k němu složil naprosto geniální hudbu. Samozřejmě i tu použijeme,“ doplnil.

Připravovaný příběh o Vinnetouovi rozhodně nemusí být v boskovickém westernovém městečku tím posledním divadelním představením o legendárním indiánském náčelníkovi. Počítá se s ním v letošní letní divadelní sezoně, která končí k 31.srpnu. V případě úspěchu bude snahou tvůrců připravit do budoucna ještě nejméně dva díly ze základní trilogie o apačském náčelníkovi zahrnující filmy Vinnetou - Rudý gentleman a Vinnetou - Poslední výstřel.

Jistá omezení ale může přinést současná pandemie koronaviru. „Vývoj sledujeme neustále. Na jedné straně se těšíme na naše diváky, na druhé straně uděláme vše proto, aby byli u nás po všech stránkách v maximálním bezpečí. Naštěstí vše jde správným směrem a přísná opatření se rozvolňují. Jako šerif městečka mám na starosti nejen dohled na ním a nad připravovaným představením, ale i nad hygienou, jejíž porušení je i nás mimo zákon,“ dodal Procházka.

Aktuální termín premiéry, jednotlivých představení a veškeré podrobnosti k nim najdou zájemci na webových stránkách městečka nebo na jeho facebookovém profilu.