Velikonoční koncerty jsou zpět. Lichtenštejnský palác opět ožije klasickou hudbou

Svátky jara se blíží a s nimi i oblíbené gala koncerty v pražském Lichtenštejnském paláci. Po velmi úspěšném loňském ročníku se diváci opět mohou těšit na skladby českých i světových skladatelů vážné hudby v podání mezinárodně uznávaného souboru Parnas Ensemble.

Milovníci klasické hudby si mohou přijít od 2. do 6. dubna vychutnat například Malou noční hudbu od Wolfganga Amadea Mozarta, Smetanovu Vltavu, Dvořákovy Slovanské tance ale i na výběr ze Čtvera ročních dob od Antonia Vivaldiho.

Komorní soubor Parnas Ensemble se specializuje na lehkou klasickou hudbu a populární světové melodie.

Mimo své tematické koncerty, ať doma nebo například na opakovaných turné po Japonsku, je zván také na prestižní mezinárodní kongresy a setkání. Mezi ty patřil v minulosti například Summit NATO v Praze v roce 2002.

