Během jediného večera diváci uvidí výběr toho nejlepšího z baletní klasiky – od kouzelného „Louskáčka“ přes „Šípkovou Růženku“, „Korzára“, „Benátský karneval“ až po velkolepé „Labutí jezero“.
V podání špičkových sólistů z celé Evropy ožívají v prosinci v Praze, Brně, Zlíně, Karlových Varech a Hradci Králové ikonické choreografie s elegancí, precizností a emocí, která doslova vtáhne do děje.
Podmanivá hudba, strhující choreografie a výjimečné výkony umělců dělají z Vánočního Gala Baletu nezapomenutelný večer, který potěší všechny smysly a zanechá ve vás pravou sváteční atmosféru.