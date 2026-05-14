Vánoční Gala Balet přiveze do Česka Labutí jezero, Louskáčka i Korzára

  12:42
Vánoční Gala Balet zavede v prosinci diváky v pěti sálech napříč Českem na okouzlující cestu světem klasického tance, kde se na jednom jevišti setkávají ty nejkrásnější momenty světových baletních skvostů. Milovníci baletního umění se mohou nechat unést harmonií lyriky a vášně, pohádkové atmosféry i oslnivé virtuozity, které společně vytvářejí jedinečný zážitek plný vánočního kouzla.

Vánoční Gala Balet vás zve na okouzlující cestu do světa klasického tance.

Během jediného večera diváci uvidí výběr toho nejlepšího z baletní klasiky – od kouzelného „Louskáčka“ přes „Šípkovou Růženku“, „Korzára“, „Benátský karneval“ až po velkolepé „Labutí jezero“.

V podání špičkových sólistů z celé Evropy ožívají v prosinci v Praze, Brně, Zlíně, Karlových Varech a Hradci Králové ikonické choreografie s elegancí, precizností a emocí, která doslova vtáhne do děje.

Vánoční Gala Balet vás zve na okouzlující cestu do světa klasického tance.
Podmanivá hudba, strhující choreografie a výjimečné výkony umělců dělají z Vánočního Gala Baletu nezapomenutelný večer, který potěší všechny smysly a zanechá ve vás pravou sváteční atmosféru.

