Beroun bude v červnu hostit nejlepší golfistky na Tipsport Czech Ladies Open

Koncem června se opět sejdou nejlepší tenistky v Berouně. Tamní Royal Beroun Golf Clubu bude hostit Tipsport Czech Ladies Open. V turnaji ze světové série Ladies European Tour se od 26. do 28. 6. 2026 utkají světové hráčky, ale také elitní české golfistky v čele se Sárou Kouskovou.

Sára Kousková na turnaji Czech Ladies Open evropského okruhu Ladies European Tour | foto: ČTK

O prize money ve výši 350 000 € se utká i dalších 10 nejlepších českých profesionálních a amatérských hráček společně s 132 hráčkami z více než 33 zemí světa.

Šest vítězství čtyř českých golfistek (Sára Kousková (2x), Jana Melichová (2x), Klára Davidson Spilková, a Kristýna Napoleaová) a spousta dalších umístění v top 10 na Ladies European Tour v posledním období drží Českou republiku mezi pěti nejúspěšnějšími zeměmi na Ladies European Tour.

Vzestup českého golfu podtrhl rok 2024 historickou dvojitou účastí na olympijských hrách v Paříži, kde Českou republiku reprezentovaly Klára Davidson Spilková a Sára Kousková.

