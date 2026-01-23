Koupit vstupenky
Dále se mohou diváci těšit na hudbu a písně z filmů a seriálů: Avengers, Duna, Robin Hood: Král zbojníků, Nebezpečné myšlenky, Titanic, Počátek, Twilight sága, Moulin Rouge, Trollové, Rocky III, Šifra mistra Leonarda, Interstellar, Skyfall, Mission: Impossible, Piráti z Karibiku a další.
Slavné písně Adele, Lady Gaga, Céline Dion, Whitney Houston, Bruna Marse, Bryana Adamse, Sama Smithe, Justina Timberlakea a dalších světových hvězd, spolu s výraznou a široce známou instrumentální hudbou z výše uvedených filmů — z nichž mnohé byly oceněny prestižními hudebními a filmovými cenami — činí tento pořad mimořádně silným a emotivním.
Jedinečnou atmosféru koncertům The Grand Stars Orchestra dodávají také výjimeční sólisté — účastníci a finalisté soutěží jako The Voice a X-Factor. Jejich duety a sólová vystoupení se stávají skutečnými perlami každého koncertu.
Orchestr, vokální ansámbl a talentovaní sólisté přinášejí divákům živý zvuk, silné emoce a nezapomenutelný zážitek.
Skvělý zvuk, světelné efekty a působivá vizuální projekce na velké obrazovce proměňují koncert v dechberoucí show.
Na přibližně dvě hodiny se ponořte se do světa hollywoodské hudby z legendárních filmových mistrovských děl posledních desetiletí – hudby, která rozbuší vaše srdce a probudí ty nejhlubší emoce!